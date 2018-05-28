Мигрант спас ребенка от падения с балкона, став героем во Франции

Нелегальный мигрант из Мали Мамуду Гассама, спасший в Париже ребёнка от неминуемой гибели и ставший в минувшие выходные героем интернета во Франции, удостоился личной встречи с президентом республики Эмманюэлем Макроном. Глава государства принял 22-летнего молодого человека в понедельник утром в Елисейском дворце.

Геройский поступок малиец совершил в субботу вечером, когда со своей девушкой он шёл смотреть финал Лиги чемпионов УЕФА. Проходя по одной из улиц, молодой человек услышал шум и гудки клаксонов, а подойдя ближе, увидел, что на пятом этаже одного из жилых домов на балконе повис ребёнок. Не долго думая, Гассама взобрался на балкон, и спас дитя, оставшееся без присмотра.

Спасение ребенка успели снять на видео жители соседних домов, и эта запись попала в интернет. Спустя несколько часов Мамуду Гассама стал героем для сотен тысяч французов — его подвиг тиражировали все ведущие СМИ, а в интернете одна за другой стали появляться петиции с призывом к властям страны немедленно выдать герою французское гражданство.

В понедельник утром в Елисейском дворце сообщили о внеплановой встрече президента — Эмманюэль Макрон решил лично пообщаться с героем. Встреча проходила за закрытыми дверями и продолжалась около получаса. Перед её началом в зал допустили телекамеры, перед объективами которых Макрон и Гассама обменялись несколькими фразами.

«Я ни о чём не думал, просто побежал, и Бог мне помог. Уже потом, когда зашли в квартиру, понял, что меня всего трясет. Ребёнок – плакал», — поведал Гассама.

«Молодец», — сказал в ответ президент.

После встречи в Елисейском дворце сообщили, что за проявленное мужество Мамуду Гассама получит по ускоренной процедуре французское гражданство. Кроме того, власти республики обеспечат молодому человеку и трудоустройство — ему будет предложена работа в составе бригады пожарно-спасательной службы. Отец же оставленного без присмотра ребёнка за неисполнение родительских обязанностей помещён под стражу, и ему грозит суровое наказание вплоть до тюремного срока.