Президента Палестины выписали из больницы

Президент Палестины Махмуд Аббас выписался из больницы, где неделю лечился от воспаления лёгких, сообщило местное телевидение.



В прямом эфире оно показало, как 83-летний лидер самостоятельно покидает клинику в городе Рамаллахе и у выхода кратко общается с журналистами.



«Я, хвала Аллаху, ухожу отсюда в добром здравии и завтра приступаю к работе», — сказал он.



Очередная госпитализация Аббаса вновь породила дискуссию об отсутствии у него явного преемника и механизмов передачи власти, которые бы надёжно работали в условиях внутрипалестинского раскола.