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Президента Палестины выписали из больницы

РИА НОВОСТИ
ГАЗА
Опубликовано
Фото: Reuters

Президент Палестины Махмуд Аббас выписался из больницы, где неделю лечился от воспаления лёгких, сообщило местное телевидение.

В прямом эфире оно показало, как 83-летний лидер самостоятельно покидает клинику в городе Рамаллахе и у выхода кратко общается с журналистами.

«Я, хвала Аллаху, ухожу отсюда в добром здравии и завтра приступаю к работе», — сказал он.

Очередная госпитализация Аббаса вновь породила дискуссию об отсутствии у него явного преемника и механизмов передачи власти, которые бы надёжно работали в условиях внутрипалестинского раскола.

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