Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией

Грузия начала процедуру по прекращению дипломатических отношений с Сирией. Об этом заявил замминистра иностранных дел Грузии Давид Дондуа на специальном брифинге, посвящённом признанию режимом Башара Асада независимости оккупированных Россией территорий Грузии.

По словам замминистра, 29 мая 2018 года в результате манипулирования со стороны России Дамаск принял незаконное решение и в нарушение принципов международного права признал независимость Абхазии и Цхинвальского региона в Южной Осетии.

По его словам, тем самым режим Асада поддержал военную агрессию России против Грузии и продолжающуюся этническую чистку. «Сирийский режим пренебрёг международными правовыми обязательствами по признанию территориальной целостности и незыблемости признанных международным сообществом границ государств. Учитывая это, Грузия начала процедуры с целью разорвать дипломатические отношения с Дамаском», — сказал Дондуа.