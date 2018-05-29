Президент Украины сообщил о подготовке встречи лидеров «нормандской четверки»

Президент Украины Пётр Порошенко заявил о работе над подготовкой встречи лидеров «нормандской четверки» — Германии, Франции, Украины и России.

«Ещё в Ахене мы [с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эмманюэлем Макроном] договорились, что попытаемся организовать встречу на наивысшем уровне в нормандском формате. Поэтому по моему поручению сотрудник администрации 1 июня поедет в Берлин обсуждать подготовку данной встречи», — сказал он на совместном брифинге в Киеве с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Ранее во вторник помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что планов проведения в ближайшее время встречи лидеров в нормандском формате пока нет.

Президент РФ Владимир Путин 24 мая заявлял, что Россия готова к проведению встреч в нормандском формате, но такие саммиты должны быть хорошо подготовлены, чтобы они имели позитивный итог.

Нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины. С тех пор состоялся целый ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел. Последний раз главы дипломатических ведомств четырёх стран встречались в этом формате год назад, в феврале 2017 года в Мюнхене.