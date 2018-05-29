Россия и Израиль договорились по югу Сирии

Израиль ответит, если режим Асада использует С-300 против него — министр обороны

Тель-Авив и Москва достигли согласия по контролю силами режима Башара Асада районов юга Сирии, граничащих с Израилем, сообщает израильский Kanal 10.

Согласно телеканалу, в соответствии с договорённостью, достигнутой по итогам дипломатических переговоров, сирийско-израильскую границу будут охранять лишь силы режима Асада. Проиранские добровольцы, отряды ливанского движения «Хезболла», либо другие иностранные силы на юге Сирии дислоцироваться не будут.

При этом Израиль сохраняет за собой право на проведение военных операций в Сирии.

Сообщается, что Асад утвердил данное соглашение.

Официальное заявление по поводу соглашения не обнародовано.

30 мая ожидается визит министра обороны Израиля Авигдора Либермана в Москву для обсуждения с российским коллегой Сергеем Шойгу темы иранского присутствия в Сирии.