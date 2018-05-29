Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии

Сирия признала независимость двух Абхазии и Южной Осетии, заявили во вторник в двух грузинских территориях.

Сирия договорилась с Абхазией и Южной Осетией о взаимном признании и установлении дипломатических отношений на уровне посольств, говорится в отдельных заявлениях так называемых министерств иностранных дел непризнанных республик.

Абхазия и Южная Осетия объявили о независимости после военного вторжения России в Грузию летом 2008 года. Грузино-российская война, в результате которой Тбилиси потерял контроль на территориями, продолжалась пять дней.

В Грузии территории считают оккупированными Россией.

Ранее независимость сепаратистских регионов Грузии, признали Россия, Венесуэла, Никарагуа и Науру.