Движение ХАМАС объявило о перемирии с Израилем после ночных обстрелов

Палестинское движение ХАМАС объявило в среду о достижении новых договорённостей с Израилем о возобновлении режима прекращения огня в секторе Газа после ночных обстрелов. Об этом со ссылкой на заявление движения сообщает телеканал Al Jazeera.

«Соглашение об установлении режима прекращения огня в секторе Газа достигнуто после усилий множества посредников в последние несколько часов»,— говорится в документе. Отмечается, что перемирие действует до тех пор, пока Израиль будет сам его соблюдать.

В заявлении подчёркивается, что «отряды палестинского сопротивления смогли успешно отразить агрессию и изменить правила игры».

Ранее Al Jazeera сообщала, что соглашение о режиме прекращения огня между палестинцами и израильтянами было заключено во вторник при посредничестве Египта. Договорённости должны были вступить в силу с полуночи среды по местному времени, однако боевые действия возобновились. Израиль опроверг факт заключения перемирия.

В ночь на среду ВВС Израиля атаковали северные районы сектора Газа. Это стало ответом на очередные ракетные обстрелы палестинскими радикалами израильской территории. Вечером ракеты были выпущены из сектора Газа по южным еврейским поселениям, некоторые из них достигли Ашкелона и Нетивота. Пострадавших в результате обстрелов нет.