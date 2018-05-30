Мужчину в Казахстане осудили за участие в боевых действиях в Украине

США потратили почти $1 миллиард на безопасность Украины с 2014 — посол

Суд в Казахстане в среду признал виновным мужчину по обвинениям в участии в боевых действиях в Украине на стороне сепаратистов, поддерживаемых Россией.

Районный суд в Караганде приговорил 32-летнего жителя города Темиртау Никиту Степина к семи годам лишения свободы за «участие в иностранных вооружённых конфликтах», сообщает новостное агентство AFP со ссылкой на представителя суда.

Случай вызвал большой интерес со стороны СМИ в Казахстане, где, несмотря на тесные связи с Россией, настороженно относятся к связям Москвы с сепаратистами в восточной Украине.

По данным следствия, Степин участвовал в боевых действиях на стороне так называемой самопровозглашённой Луганской Народной Республики (ЛНР) после того, как прибыл на территорию Украины в мае 2015 года.

Обвиняемого также признали виновным в убийстве двух человек в Казахстане, которые он совершил уже по прибытии на родину.

В соответствии с положением Уголовного кодекса Казахстана, Степин получит наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет.

Более 10 тысяч человек погибли в результате военных действий на востоке Украины.

Украина и её западные союзники обвиняют Россию в том, что она направляет войска и оружие сепаратистам через границу для поддержания конфликта.

Москва отвергает все обвинения, несмотря на многочисленные доказательства её причастности к конфликту.