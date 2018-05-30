«Смерть» журналиста Бабченко была спецоперацией, чтобы предотвратить покушение

Глава Службы безопасности Украины заявил, что информация об убийстве журналиста Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение.

Российский журналист Бабченко, об убийстве которого объявили в Украине, появился на пресс-конференции главы СБУ Василия Грицака.

«Я пока еще живой, не дождутся», — сказал Бабченко.



Грицак сказал, что «мог бы принести соболезнования семье Аркадия Бабченка». «Но не буду этого делать. Наоборот, сегодня я поздравлю Аркадия с третьим днем рождения и приглашаю его в зал», — заявил Грицак.

«Я, наверное, хотел бы извинится за то, что всем вам пришлось пережить, и за то, через что пришлось пройти… Отдельно я хотел бы принести извинения своей жене за тот ад, через который она прошла за эти два дня», — сказал Бабченко.



Он поблагодарил Службу безопасности Украины за то, что спасла ему жизнь. «Спецоперация длилась два месяца, меня посвятили в курс дела месяц назад», — отметил он.

Бабченко заявил в Киеве, что ему сообщили о поступившем на него «заказе» месяц назад и предложили принять участие в спецоперации.

«Для организации этого циничного плана спецслужбами РФ был завербован гражданин Украины «Г», который получил задание найти за денежное вознаграждение исполнителя этого циничного убийства. На выполнение задания российских спецслужб гражданин «Г» предложил своим знакомым из числа бывших АТОшников (участников военной операции в Донбассе) за денежное вознаграждение 30 тысяч долларов США совершить теракт — убийство российского журналиста Аркадия Бабченко. В качестве задатка им было передано как организатором 15 тысяч американских долларов, которые гражданин «Г» получил от спецслужб РФ, — 40 тысяч долларов, из которых 10 тысяч он оставил себе», — заявил Грицак на брифинге.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своём Facebook обвинил Россию в причастности к убийству журналиста Аркадия Бабченко, которое якобы произошло 29 мая в Киеве.



«Убежден, российская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности», — написал Гройсман на своей странице.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что делать выводы о том, кто стоит за убийством журналиста ещё рано, но отметил, что Москва и ранее прибегала «к разным видам дестабилизации Украины», передаёт Интерфакс-Украина.

Министр информационной политики Украины Юрий Стець ранее назвал «убийство» в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко «покушением на правду».



«Это ужасное преступление, это не просто убийство выдающегося человека, это покушение на свободу, покушение на правду. И его исполнители, как и его заказчики, обязательно должны быть наказаны», — приводит слова Стеця пресс-служба министерства в Facebook.



Бабченко был «убит» в Киеве 29 мая. Ему несколько раз выстрелили в спину на лестничной площадке. Сообщалось, что журналист скончался в машине скорой помощи. Украинская полиция ранее заявила о возбуждении уголовного дела по статье «умышленное убийство». Следственный комитет РФ также завёл уголовное дело.



«В настоящее время проводится дополнительный осмотр места преступления и вещей потерпевшего. Участковые осуществляют поквартирный обход, а оперативники устанавливают записи с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов», — сказал в среду глава полиции Киева Крищенко, до того, как стало известно о проведении операции.



Он добавил, что для дополнительного осмотра места преступления и вещей Бабченко привлечены две следственно-оперативные группы.



Кроме того, по словам Крищенко, следователи уже подготовили ходатайства о проведении судебно-медицинской и баллистической экспертиз.

Тело Бабченко направлено на судебно-медицинскую, также будет проведен полный комплекс других необходимых экспертиз, заявил интернет-изданию «Украинская правда» в среду пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

«Тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. Также проводятся необходимые процессуальные действия. В частности, будет проведен полный комплекс других необходимых экспертиз», — сказал Тракало.



Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик напомнила, что основными версиями убийства журналиста Бабченко остаются профессиональная деятельность и его гражданская позиция.



«Мы должны объективно разобраться во всех обстоятельствах в ходе расследования. Возможно, тогда появятся другие мотивы и версии», — заявила Блищик украинскому информагентству УНИАН.



По её словам, в настоящее время следствие не склоняется ни к одной из версий.

Аркадий Бабченко — российский писатель, журналист и военный корреспондент. Он сотрудничал с «Московским комсомольцем», ТВЦ (передача «Постскриптум») и Первым каналом («Армейский магазин»). Также писал статьи для «Новой газеты». В 2017 году Бабченко покинул Россию, после чего жил в Чехии и Израиле, с августа 2017 года находился в Киеве, где вёл передачу на крымско-татарском телеканале ATR.