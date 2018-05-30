Украина обвинила Россию в причастности к убийству Бабченко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своём Facebook обвинил Россию в причастности к убийству журналиста Аркадия Бабченко, которое произошло 29 мая в Киеве.



«Убежден, российская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности», — написал Гройсман на своей странице.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что делать выводы о том, кто стоит за убийством журналиста ещё рано, но отметил, что Москва и ранее прибегала «к разным видам дестабилизации Украины», передаёт Интерфакс-Украина.

Министр информационной политики Украины Юрий Стець назвал убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко «покушением на правду».



«Это ужасное преступление, это не просто убийство выдающегося человека, это покушение на свободу, покушение на правду. И его исполнители, как и его заказчики, обязательно должны быть наказаны», — приводит слова Стеця пресс-служба министерства в Facebook.

Следователи проводят дополнительный осмотр места убийства и вещей убитого в столице Украины журналиста Аркадия Бабченко, заявил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.



Бабченко был убит в Киеве 29 мая. Ему несколько раз выстрелили в спину на лестничной площадке, журналист скончался в машине скорой помощи. Украинская полиция возбудила дело по статье «умышленное убийство», рассматривается несколько версий, в том числе профессиональная деятельность журналиста. Следственный комитет РФ также завёл уголовное дело.



«В настоящее время проводится дополнительный осмотр места преступления и вещей потерпевшего. Участковые осуществляют поквартирный обход, а оперативники устанавливают записи с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов», — сказал Крищенко, его слова приводит пресс-служба столичной полиции.



Он добавил, что для дополнительного осмотра места преступления и вещей Бабченко привлечены две следственно-оперативные группы.



Кроме того, по словам Крищенко, следователи уже подготовили ходатайства о проведении судебно-медицинской и баллистической экспертиз.

Тело Бабченко направлено на судебно-медицинскую, также будет проведен полный комплекс других необходимых экспертиз, заявил интернет-изданию «Украинская правда» в среду пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

«Тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. Также проводятся необходимые процессуальные действия. В частности, будет проведен полный комплекс других необходимых экспертиз», — сказал Тракало.



Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик напомнила, что основными версиями убийства журналиста Бабченко остаются профессиональная деятельность и его гражданская позиция.



«Мы должны объективно разобраться во всех обстоятельствах в ходе расследования. Возможно, тогда появятся другие мотивы и версии», — заявила Блищик украинскому информагентству УНИАН.



По её словам, в настоящее время следствие не склоняется ни к одной из версий.

Аркадий Бабченко — российский писатель, журналист и военный корреспондент. Он сотрудничал с «Московским комсомольцем», ТВЦ (передача «Постскриптум») и Первым каналом («Армейский магазин»). Также писал статьи для «Новой газеты». В 2017 году Бабченко покинул Россию, после чего жил в Чехии и Израиле, с августа 2017 года находился в Киеве, где вёл передачу на крымско-татарском телеканале ATR.