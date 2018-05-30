Цукерберга пригласили выступить в Совете Федерации РФ

Проблемы безопасности в Facebook решатся только через несколько лет

Совет Федерации РФ пригласил основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга на одно из своих пленарных заседаний. Об этом сообщила в среду спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«Я бы считала, что кокретное предложение заслуживает внимания. Эта тема сейчас чрезвычайно актуальна. Сможет он приехать или нет, это второй вопрос, но я бы поддержала предложение о его приглашении на одно из наших заседаний. Я дала поручение, мы направили приглашение и постараемся организовать его приезд», — сказала Матвиенко.

С предложением пригласить Цукерберга для выступления в рамках «Часа эксперта» на заседании выступил сенатор Антон Беляков.

«Я абсолютно уверен, что это человек, которому есть что сказать, человек, который смотрит в будущее», — сказал Беляков.