Дания запретила ношение никаба и бурки

Дания стала ещё одной европейской страной, запретившей носить в общественных местах головные уборы, закрывающие лицо, в частности никаб и бурку.

За соответствующий проект в четверг проголосовали 75 парламентариев. По словам правительства, законопроект не нацелен на какую-либо религию и не запрещает ношение головного платка, тюрбанов или традиционной еврейской кипы.

Однако, закон воспринимается как запрет, нацеленный на ношеные бурки, которую носят консервативные мусульманки.

В случае нарушения закона, который вступит в силу с 1-го августа, предусматривается штраф в размере 156 долларов США. В случае повторного нарушения штраф увеличивается.

Отмечается, что маскарадные и рабочие маски наряду с шарфами, завязанными вокруг лица в холодную погоду, не будут считаться нарушением.

Похожие запреты были ранее установлены в Австрии, Франции и Бельгии.