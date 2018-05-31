Лавров на встрече с Ким Чен Ыном пригласил его в Россию

Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном пригласил его в Россию.



«Приезжайте в Россию, будем Вам очень рады», — заявил министр, чьи слова опубликованы на сайте МИД РФ.

В ходе встречи Лавров подарил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну расписную шкатулку, где «можно запирать секретные вещи».



«Я надеюсь, вам нравится», — сказал Лавров Ким Чен Ыну, когда они вышли из кабинета, где были переговоры, и показал на расписную шкатулку.



«Это ключик, тут можно даже запирать секретные вещи», — пошутил российский министр и поблагодарил лидера КНДР за прием.

Глава российского внешнеполитического ведомства в четверг находится с визитом в КНДР.