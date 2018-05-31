Неизвестные взломали гараж депутата Рады Украины и украли 3 велосипеда

Замглавы крупнейшей в украинском парламенте фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко заявил, что неизвестные вскрыли его гараж, из которого украли три велосипеда.



«Сегодня ночью вскрыли мой гараж. Искали, наверное, депутатскую машину. Но облом, депутат оказался необычным, машины у меня нет. Зато были три велосипеда. Украли мой, жены и даже сына, детский», — написал депутат в четверг в Facebook.



Депутат не уточнил, написал ли он заявление в полицию, зато пошутил, что воры «стали добрыми». «Наверное, воры теперь стали добрыми. Помните, как в классическом мультфильме — это я раньше чего злой был, потому что у меня велосипеда не было», — написал Гончаренко.