Румыния и Литва знали о секретных тюрьмах ЦРУ — ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил, что Литва и Румыния размещали на своей территории секретные тюрьмы ЦРУ, говорится в решении суда, поступившем в РИА Новости.

ЕСПЧ вынес итоговое решение по иску палестинца Абу Зубейды и гражданина Саудовской Аравии Абдулрахима аль-Насира, содержащихся в настоящее время в тюрьме Гуантанамо.

Согласно вердикту, аль-Насир находился в секретной тюрьме ЦРУ в Румынии с сентября 2003 по октябрь 2005 года, а Абу Зубейда — в тюрьме ЦРУ в Литве (с февраля 2005 по март 2006 года).



В августе 2009 года американский телеканал ABC сообщил, что литовские чиновники в 2004–2006 годах предоставили ЦРУ здание недалеко от Вильнюса для содержания до восьми пленных членов «Аль-Каиды». Комитет сейма Литвы по национальной безопасности и обороне провел расследование и пришел к выводу, что в Литве были созданы условия для существования секретной тюрьмы ЦРУ, а в 2005 и 2006 годах в стране приземлялись самолёты ЦРУ, которые не досматривались таможней. Однако вопрос о том, ввозились ли в страну заключенные, так и остался открытым, в частности из-за отказа США предоставить какую-либо информацию по этому поводу.



В июне 2016 года Литва выступила в ЕСПЧ с заявлением о том, что секретной тюрьмы ЦРУ, в которой содержались лица, подозреваемые в терроризме после терактов в США в сентябре 2001 года, на территории балтийской республики нет.



Иск подал подозреваемый в терроризме гражданин Саудовской Аравии Зайн Ал-Абидин Мухаммад Хусейн, больше известный как Абу Зубайда. Он заявил о том, что Литва предоставила ЦРУ свою территорию в рамках секретной программы. Он также жаловался на то, что подвергся жестокому обращению и пыткам. Зубайда посчитал, что Литва не смогла провести эффективное расследование его утверждений. Он обвиняется в причастности к организации террористических актов в США 11 сентября 2001 года, когда погибли около трёх тысяч человек.



«В сегодняшнем постановлении Палаты Европейский суд по правам человека единогласно отметил нарушения статьи 3 (запрещение пыток) Европейской конвенции о правах человека из-за неспособности правительства эффективно расследовать утверждения господина Хусейна и его соучастии в действиях ЦРУ, которые привели к жестокому обращению», — отмечается в решении суда.



Суд также указал на нарушение статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), статьи 8 (право на уважение частной жизни) и статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты).



«Суд не получил доступа к господину Хусейну, поскольку он всё ещё удерживается властями США», — отмечается в решении.



Страсбургскому суду пришлось подтверждать факты в разных источниках, в частности, обратиться к докладу Комитета Сената США о пытках ЦРУ, который был выпущен в декабре 2014 года. Он также заслушал свидетельские показания свидетелей.



«Суд пришел к выводу о том, что Литва размещала секретную тюрьму ЦРУ в период с февраля 2005 года по март 2006 года…», — отмечается в решении.



Страсбургский суд постановил, что Литва должна выплатить 130 тысяч евро каждому из заключенных.



К аналогичным выводам суд пришёл в деле Аль-Насира против Румынии».