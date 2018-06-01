Военные операции США привели к гибели почти 500 мирных жителей в 2017 году

Военные операции США привели в 2017 году к гибели почти 500 мирных жителей. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN.

В материале приводятся выдержки из доклада Пентагона, с которым были ознакомлены члены Конгресса США. Как следует из документа, по оценкам военного ведомства, «имеется заслуживающая доверия информация, что в течение 2017 года примерно 499 мирных жителей были убиты и около 196 пострадали».

Это произошло при военных операциях США против террористической группировки ДАЕШ в Ираке, Сирии, Афганистане и Йемене. Кроме того, указанные жертвы среди мирного населения имели место при операциях США против радикального движения «Талибан» в Афганистане и группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» в Йемене.

В докладе отмечается, что Пентагон проводит оценку еще 450 сообщений о гибели мирных жителей в 2017 году при военных операциях США. Таким образом, данные показатели могут быть пересмотрены в сторону увеличения. Отмечается, что ведомство не располагает «заслуживающей доверия» информацией о гибели гражданских лиц в результате действий США в Сомали и Ливии.

В докладе обобщены сведения, касающиеся авиаударов и наземных операций американских сил. Как отмечает CNN, в 2017 году США в Афганистане 4.361 раз наносили удары с воздуха, в Сирии – 39.577 раз.

Как заверили в Пентагоне гибель мирных жителей при операциях США имеет место, «несмотря на самые активные попытки сил США» предотвратить такие инциденты. В ведомстве также констатировали, что некоторые потери среди гражданских являются неизбежными. «Это особенно верно, когда бои идут в городских районах против таких врагов, как ДАЕШ или «Аль-Каида», которые используют гражданских в качестве щитов», — приводит телеканал выдержку из доклада.