В Берлине пройдёт встреча глав МИД «нормандской четвёрки» по миссии ООН в Донбассе

Встреча «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) на уровне глав МИД пройдёт 11 июня в Берлине, будет обсуждаться реализация «Минска», а также миссия ООН в Донбассе. Об этом заявила в пятницу на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

Она напомнила, что глава министерства Хайко Маас сейчас находится на Украине. «Я исхожу из того, что там сейчас будет объявлено о встрече в Берлине 11 июня», — сказала она.

«Мы должны посмотреть, как мы можем способствовать минскому процессу, как можно добиться прогресса», — отметила Адебар. По её словам, немецкая сторона пытается «оживить процесс».

Нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование украинского конфликта. С тех пор состоялся целый ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел. Последний раз главы дипломатических ведомств четырёх стран встречались в этом формате год назад, в феврале 2017 года в Мюнхене.