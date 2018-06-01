Джузеппе Конте приведён к присяге в качестве премьера Италии

Члены нового правительства Италии во главе с юристом Джузеппе Конте в пятницу были приведены к присяге.

Церемония состоялась в президентском Квиринальском дворце.

Премьер-министр, 18 министров и статс-секретарь Совета министров произнесли перед главой государства Серджо Маттареллой клятву на верное служение республике.

Главой МИД Италии станет бывший министр по европейским делам Энцо Моаверо-Миланези, работавший в правительстве с 2011 по 2014 годы.



Долгожданный пост главы МВД занял федеральный секретарь «Лиги» Маттео Сальвини, который, как ожидается, в этой должности займется борьбой с нелегальной миграцией. Лидер «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо возглавит объединенное из двух ведомств министерство труда и экономического развития. Вместе с Сальвини они возьмут на себя обязанности вице-премьеров.



Министерство экономики и финансов Италии возглавил профессор политической экономики римского университета «Тор Вергата» Джованни Триа. Экономист Паоло Савона, назначение которого на пост главы минэкономики ранее заблокировал президент Италии Маттарелла, перешел на должность министра по делам Евросоюза.



Главой минобороны станет представительница «Движения» Элизабетта Трента. В разное время она служила политическим советником МИД Италии в Ираке и советником МО Италии при миротворческой миссии ООН В Ливане.



«Мы интенсивно будем работать над выполнением политических задач, которые были обозначены в «правительственном контракте». Мы будем работать над повышением уровня жизни всех итальянцев», — заявил Конте.

Традиция требует ещё передачи символического колокольчика, которым созывается заседание Совмина, от предыдущего премьера новому. Это происходит уже в другом дворце — правительственном Киджи.

Для окончательного вхождения правительства в законную силу требуется также голосование о доверии в обеих палатах парламента, которое состоится в начале следующей недели.