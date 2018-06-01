Ложная тревога: львы, тигры и ягуар не сбегали из немецкого зоопарка

Из зоопарка немецкого города Люнебах, расположенного в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, убежали два льва, два тигра и ягуар. Об этом в пятницу сообщили местные власти.

Однако через несколько часов, представители зоопарка заявили, что тревога была ложной и животные, как оказалось, и вовсе не покидали свои клетки.

Как сообщается, работникам зоопарка показалось, что животные сбежали после того, как они не обнаружили хищников в клетках, используя дрон.

Во время поиска животных полиция призывала население быть внимательнее и посоветовала не выходить из своих домов.

Из зоопарка также убежал медведь, но его оперативно словили.

Соседние Люксембург и Бельгия также подняли тревогу из-за побега.