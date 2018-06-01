Парламент Испании вынес вотум недоверия правительству Рахоя

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании вынес вотум недоверия правительству Народной партии Мариано Рахоя, новым премьер-министром страны станет глава Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес.



За отставку правительства проголосовали 180 депутатов (необходимое для объявления вотума абсолютное большинство в 176) от восьми партий — ИСРП (84 мандата), Podemos (67 мандатов), Левые республиканцы Каталонии (9), Европейская демократическая партия Каталонии (8), Баскская националистическая партия (5), валенсийская Compromís (4), баскская левая EH Bildu (2) и Новые Канары (1).



Это первый вотум недоверия правительству, объявленный парламентом Испании с момента восстановления демократии в стране в конце 1970-х годов.



Рахой занимал пост премьера с декабря 2011 года. Нынешний состав кабинета министров был утвержден в ноябре 2016 года.



Еще до голосования Рахой поздравил Санчеса и поблагодарил испанцев за поддержку. Он отметил, что как демократ признает результат голосования, но не может «разделить то, что произошло». Рахой подчеркнул, что для него «было честью быть председателем правительства Испании», и он думает, что «выполнил свой политический мандат — служить людям».



Причиной вотума недоверия стал вынесенный на прошлой неделе приговор Национального суда Испании по основному эпизоду громкого коррупционного дела «Гюртель», в котором оказались замешаны бывшие высокопоставленные члены правящей Народной партии, в том числе экс-казначей НП Луис Барсенас, рассказавший еще несколько лет назад о существовании в партии «черной кассы». Сама НП, выступавшая на процессе как гражданский ответчик, должна заплатить 245,5 тысячи евро штрафа — как выгодополучатель от незаконного финансирования избирательных кампаний в муниципалитетах Посуэло-де-Аларкон и Махадаонда в 2003 году.



Выступая в пятницу в парламенте, представитель Народной партии Рафаэль Эрнандо заявил, что «судьи не являются непогрешимыми, люди ошибаются, в том числе судьи… Ни один из членов правительства Народной партии не был осужден». Он напомнил, что приговор неокончательный и будет оспорен, а также напомнил о судебных коррупционных делах в отношении ИСРП.



«Вы не готовы править… Какова реальная цель всего этого? Вы не представили альтернативу правительства, поскольку у вас нет проекта для Испании. Сегодня вы вновь попытаетесь зайти в Монклоа (резиденция премьер-министра) с черного входа. Стыдно!», — заявил Эрнандо Санчесу и обвинил его в том, что он ради голосов для объявления вотума пошел на переговоры с каталонскими и баскскими радикальными националистами.



Эрдандо также напомнил, что именно правительство Рахоя смогло вывести страну из глубокого экономического кризиса, в котором страна оказалась в результате работы социалистического правительства Хосе Луиса Родригеса Сапатеро. Кроме того, он предрек испанской экономике новые проблемы в связи со сменой кабинета. «Испании необходима стабильность», — заявил он.



Лидер социалистов в ответ заявил, что руководство НП допускало коррупцию в своих рядах. «Я не думаю, что НП коррумпированная партия, думаю, что есть люди, которые защищают свою идеологию честно и чисто, но очевидно, что руководство НП попустительствовало и уживалось с коррупцией», — сказал Санчес.



Он также раскритиковал позицию правительства Народной партии, которое вовремя не смогло урегулировать каталонский кризис, и пообещал, что новое правительство «будет слушать Каталонию». «Я говорю, что новое правительство хочет, чтобы Каталония была в Испании, будет слушать Каталонию», — сказал он.



Санчес добавил, что за вотум недоверия проголосуют партии, которые «представляют 12 миллионов граждан страны».



Указ о утверждении Педро Санчеса премьером Испании должен подписать глава государства, король Фелипе VI.