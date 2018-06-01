Трамп встретится с Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре

Президент США Донаьд Трамп заявил, что встретится с лидеров Северной Кореи Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

При этом президент добавил, что не планирует подписывать какие-либо документы на встрече в Сингапуре.

Трамп заявил, что он негативно относится к переговорам между Россией и КНДР, в частности ко встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и северокорейского лидера Ким Чен Ына.



При этом он добавил, что готов поменять свое мнение, если последствия этой встречи будут позитивными.



«Мне это не понравилось. Мне не понравилась российская встреча вчера (с Ким Чен Ыном — ред.). Я сказал, какая цель у этой встречи? Но если это может быть и позитивной встречей. Если это позитивная встреча, то мне она нравится… и она может быть позитивной», — сказал Трамп журналистам по итогам встречи с заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем в Белом доме.



В четверг состоялся однодневный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в КНДР. В Пхеньяне Лавров не только встретился со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо, но также был принят лидером КНДР Ким Чен Ыном. Ситуация вокруг Корейского полуострова была одной из тем переговоров.



Как заявил ранее РИА Новости представитель госдепа, США хотят, чтобы Россия доказала свое стремление к улучшению двусторонних отношений совместной работой по КНДР. В госдепе добавили, что «поэтапные подходы прошлых переговоров потерпели неудачу» и «администрация (президента Дональда) Трампа не заинтересована в переговорах, которые позволят Северной Корее выиграть время».

ПОДРОБНОСТИ ПОЗЖЕ...