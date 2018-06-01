ЮНИСЕФ сообщил о сотнях тысяч детей на грани голода в Южном Судане

Сотни тысяч детей в Южном Судане находятся на грани голода из-за нехватки продуктов питания в африканской стране, заявил пресс-секретарь Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кристоф Бульерак на брифинге в Женеве.

По его словам, более миллиона детей в Южном Судане страдают от острого недоедания.

ЮНИСЕФ и его партнеры планируют оказать помощь 215 тысячам детей в возрасте до 5 лет в Южном Судане, сообщил Бульерак.

В тоже время представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Беттина Люшер сообщила, что около 7,1 миллиона жителей Южного Судана не знают откуда в следующей раз поступит гуманитарная помощь.

Люшер отметила, что ВПП и ее партнеры планируют оказать гуманитарную помощь 4,8 миллионам жителей этой страны.