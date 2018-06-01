21-летняя девушка-врач погибла в ходе протестов в Газе

Убийства палестинцев в Газе — не самые кровавые атаки Израиля в последние годы

Израильские войска застрелили 21-летнюю девушку-парамедика в медицинском халате во время стычек на границе сектора Газа в пятницу, сообщает министерство здравоохранения Палестины.

Как сообщается, девушка по имени Разан Наджар погибла в результате выстрела в грудь, в то время как ещё 100 палестинцев получили ранения, из них 40 – боевыми патронами.

Не менее 60 пострадали от слезоточивого газа, который применяют израильские военные.

По словам очевидцев, девушка была волонтёром-парамедиком, и принимала участие в демонстрациях, помогая палестинцам, получившим ранения в ходе стычек с израильскими солдатами.

Несколько тысяч палестинцев приняли участие в протестах у границы сектора Газа, что стало десятой подряд пятницей демонстраций.

Массовые акции протеста у границы сектора Газа начались 30 марта, с тех пор в стычках с солдатами в приграничных с Израилем районах погибли 115 палестинцев. Кроме того, более 13 тысяч жителей сектора получили ранения различной степени тяжести или отравились газом, который использует израильские силовики для подавления демонстраций.