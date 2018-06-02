Белый дом планирует проведение встречи Трампа и Путина – Wall Street Journal

Белый дом проводит предварительные переговоры о проведении возможной встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.



Как сообщил неназванный представитель администрации Трампа, посол США в России Джон Хантсман сейчас находится в США, чтобы оказать помощь в организации встречи. Подготовка возможного мероприятия находится на ранней стадии. Возможное место и дату встречи стороны пока не определили, отмечает издание.



«Организация официальной встречи Путина и Трампа — текущий проект посла Хантсмана, проект продолжается несколько месяцев», — сказал один из источников газеты.



Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что вопрос встречи президентов России и США до ноябрьского саммита G20 пока не прорабатывается.