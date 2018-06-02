Педро Санчес принёс присягу в качестве главы правительства Испании

Генеральный секретарь Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес принес в субботу присягу в качестве председателя правительства Испании. Церемония состоялась в королевской резиденции «Сарсуэла» в присутствии монарха Филиппа VI.

Санчес, положив руку на конституцию Испании, пообещал «добросовестно исполнять свои обязанности» и хранить верность королю и основному закону страны. Впервые в демократической истории Испании церемония прошла без католических символов: Библии и распятия.

«Обещаю добросовестно и честно выполнять обязанности председателя правительства, преданно королю, соблюдать и обеспечивать соблюдение конституции как основного закона государства, а также хранить тайну обсуждений Совета министров», — заявил Санчес, поместив руку на конституцию.



Санчес стал первым в истории Испании премьером, который не клялся на Библии и распятии — он атеист.

В пятницу Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании отказала в доверии правительству Мариано Рахоя. Инициатива была выдвинута ИСРП и включала в себя предложение о кандидатуре Санчеса на должность премьера. Согласно конституции страны, после вотума недоверия правительство Рахоя подало королю заявление об отставке, а лидер социалистов стал рассматриваться как получивший доверие палаты, в связи с чем король назначал его главой кабмина.

Основанием для регистрации в нижней палате парламента постановления о недоверии кабмину стал вердикт суда по громкому коррупционному делу, в которое были вовлечены сторонники Народной партии (НП) Рахоя. Их обвиняли во взяточничестве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Кроме того, суд счел, что партия получила выгоду от имевших место махинаций, в связи с этим НП, как юридическое лицо, должна выплатить около 245 тысяч евро.