США заблокировали резолюцию СБ ООН, осуждающую применение Израилем силы против палестинцев

США заблокировали проект резолюции СБ ООН по палестино-израильскому конфликту, осуждающую применение Израилем силы против палестинцев.



За документ проголосовали 10 членов СБ, включая Россию, США — против, а четверо членов воздержались.



«Проект резолюции не принимается, поскольку против него голосовал постоянный член Совета безопасности», — констатировал председатель СБ, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.



США обладают правом вето как один из пяти постоянных членов СБ ООН.



Накануне постоянный представитель США при ООН Никки Хейли пообещала, что страна наложит вето на проект Кувейта, если он будет вынесен на голосование СБ. Выступая в пятницу на заседании Совета, она охарактеризовала проект Кувейта как «крайне неточный» в части описания событий в регионе.

Совет безопасности ООН позже не поддержал внесенный США проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, который, в частности, предполагал осуждение палестинского движения ХАМАС.



В ходе голосования за проект проголосовали лишь его авторы — США. Против высказались трое членов Совета, включая Россию, 11 стран воздержались.



«Проект резолюции не принимается, поскольку за него не было подано требуемого числа голосов», — констатировал председатель СБ, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.



Проект резолюции США был ответом на проект, внесенный Кувейтом. США предполагали отказ от упоминания гибели мирных палестинцев в результате действий Израиля. Кроме того, США настаивали на включении в резолюцию осуждения деятельности таких палестинских групп как ХАМАС, «Исламский джихад» и других, которых Вашингтон считает террористическими. В частности, именно на эти группы предлагалось возложить ответственность за ракетные обстрелы Израиля, тогда как в проекте, подготовленном Кувейтом, эти группы не упоминались, хотя и выражалось сожаление в связи с такими обстрелами.



Выступления в секторе Газа продолжают «Великий марш возвращения», который палестинцы начали 30 марта и теперь обещают вести до снятия блокады с анклава. Всего, по подсчетам палестинских медиков, с даты начала «марша возвращения» погибли 119 жителей анклава, 13,3 тысячи пострадали от пуль и газа, 300 из них остаются в тяжелом состоянии.