Эр-Рияд готов к военной операции, если Катар купит у РФ С-400

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, в котором сообщает о том, что Эр-Рияд будет готов вести военную операцию против Катара, если власти этой страны приобретут российские зенитные ракетные системы С-400, сообщает французская газета Monde.



Ранее посол Катара в России Фахд аль-Аттыйя сообщал, что Доха обсуждает с Россией возможность закупки систем противовоздушной обороны. СМИ уточняли, что у Катара есть предметный интерес к российской системе ПВО С-400. Россия и Катар в прошлом году подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве во время визита в Доху министра обороны РФ Сергея Шойгу.



Как отмечает издание, король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в своем письме в Елисейский дворец выражает глубокую обеспокоенность в связи с переговорами, которые идут между Дохой и Москвой. Он обеспокоен тем, что установка ПВО С-400 на территории Катара будет влиять на безопасность воздушного пространства Саудовской Аравии, и отмечает, что возникает риск эскалации.



В такой ситуации «королевство было бы готово принять все необходимые меры для ликвидации этой системы обороны, включая военные действия», — пишет монарх, слова которого цитирует газета. По информации издания, саудовский король обращается с просьбой к президенту Франции предотвратить продажу ПВО С-400 и сохранить стабильность в регионе.



В МИД Франции отказались комментировать ситуацию, также не было комментариев и от властей Саудовской Аравии, отмечает газета.



При этом Россия и Саудовская Аравия в 2017 году договорились о поставках С-400 Эр-Рияду. Посол Саудовской Аравии в Москве Раид Бен Халид Кримли ранее говорил РИА Новости, что переговоры с РФ о поставках С-400 идут успешно, но дата их окончания пока не назначена.



Катар активизировал переговоры о покупке систем противовоздушной обороны на фоне продолжающегося кризиса в отношениях с соседними странами — Саудовской Аравией, Бахрейном и ОАЭ, которые в июне прошлого года разорвали с Дохой дипотношения и установили ее экономическую блокаду, обвинив в поддержке терроризма.