Обнародован окончательный состав сборной России на ЧМ-2018

Бельгийская сборная повезёт с собой на ЧМ в Россию матрасы для хорошего сна

Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте опубликовал окончательный состав сборной России на домашний чемпионат мира-2018.



Полностью состав выглядит следующим образом:



Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге» Бельгия), Андрей Лунев («Зенит»);



Защитники: Владимир Гранат («Рубин»), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Федор Кудряшов («Рубин»), Илья Кутепов («Спартак»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА);



Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба — ЦСКА). Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все — «Зенит»), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба — «Спартак»), Антон Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Вильярреал» Испания).



Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал», Тула). Алексей Миранчук («Локомотив»), Федор Смолов («Краснодар»).



В окончательный состав команды из расширенного списка не попали: голкипер Сослан Джанаев, защитники — Роман Нойштедтер, Константин Рауш, полузащитник — Александр Ташаев и форвард Федор Чалов.



Сборная России на групповом этапе чемпионата мира встретится с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.