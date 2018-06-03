Число жителей Газы, убитых израильским военными достигло 120

Убийства палестинцев в Газе — не самые кровавые атаки Израиля в последние годы

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В секторе Газа скончался 30-летний палестинец Мухаммед Наим Хамаде, раненый израильскими солдатами в ходе обстрела участников мирных акций с осуждением решения США о признании Иерусалима столицей Израиля.

Представитель управления здравоохранения Газы Эшраф аль-Кудра сообщил Агентству Анадолу, что Хамаде получил тяжелое ранение 14 мая в ходе мирной акции к северу от лагеря беженцев «Джибалия».

Число участников мирных акций, убитых на границе Газы и Израиля, достигло 120, более 13 тысяч получили ранения.

Полувековая оккупация Иерусалима

Израильская оккупация Иерусалима, продолжающаяся уже полвека, после планов президента Дональда Трампа объявить город столицей Израиля вступила в новую фазу.

Израиль оккупировал Восточный Иерусалим пятого июня 1967 года. В 1980 году Кнессет принял законопроект, в соответствии с которым Израиль в одностороннем порядке объявил Иерусалим своей единой и неделимой столицей.

В ответ на это СБ ООН принял резолюцию за № 478, в которой осудил израильскую аннексию Восточного Иерусалима. Международное сообщество считает, что Восточный Иерусалим находится под израильской оккупацией.

Кроме того, ни одно государство не признает Иерусалим столицей Израиля.

Посольства всех стран, признавших Израиль, находятся в Тель-Авиве.

США стали первой страной, признавшей Иерусалим столицей Израиля.