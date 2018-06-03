Чёрный дельфин погиб в Таиланде, наглотавшись 8 кг пластиковых пакетов

Специалисты обнаружили в животе у чёрного дельфина, скончавшегося в пятницу на юге Таиланда, около 80 пластиковых пакетов, вес которых составлял примерно восемь килограмм, сообщает местная газета Nation.



Млекопитающего обнаружили на побережье около города Сонгкхла еще в понедельник. По данным газеты Bangkok Post, его вес составлял около 500 килограмм, длина — 4,5 метра. Представители местного центра по морским и прибрежным зонам и ресурсам при помощи двух лодок транспортировали дельфина в место, куда не попадало солнце. На протяжении пяти дней ветеринары ухаживали за ним, но в пятницу вечером дельфин скончался.



После вскрытия специалисты обнаружили у него в животе 80 пластиковых пакетов, общий вес «пластиковых отходов» составил около восьми килограмм. По данным специалистов, перед смертью у дельфина были замечены судороги и рвота, из него вышли пять пластиковых пакетов.