Израиль раскапывает палестинские могилы в Иерусалиме

Израильские власти возобновили раскопки на историческом мусульманском кладбище Баб Аль-Рахма, расположенном рядом с восточной стеной мечети Аль-Акса в Иерусалиме, сообщает палестинское информационное агентство ВАФА.

Согласно сообщениям, Управление природы и парков Израиля (INPA) начало раскапывать могилы около трёх недель назад, чтобы построить «национальный парк на территории кладбища».

Историческое кладбище имеет большое религиозное значение и является местом захоронений Убады ибн ас-Самита и Шаддада ибн Ауса — сподвижников Пророка Мухаммада.

ВАФА также сообщила, что в прошлом месяце INPA оградила те участки кладбища, которые они планирует отвести под территорию парка, включая места захоронений двух почитаемых мусульманских фигур.

Как сообщается, несколько палестинцев были ранены израильскими военными при попытке остановить процесс сноса могил.

Раскопки на кладбище Баб Аль-Рахма были начаты в 2015 году, когда израильские власти объявили, что они собираются присоединить некоторые участки кладбища для возведения национального парка на его месте.

Согласно многочисленным резолюциям ООН, у Израиля нет права на присоединение территории в оккупированном Восточном Иерусалиме. Однако, подобное осквернение священных мест, как мусульманских, так и христианских, регулярно практикуется властями Израиля.