Путин и Ким Чем Ын могут встретится во Владивостоке в сентябре

Рассматриваются различные даты и место встречи президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, возможен вариант переговоров в сентябре во Владивостоке «на полях» Восточного экономического форума, сообщили РИА Новости осведомленные дипломатические источники.



На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров находился с визитом в Пхеньяне, где встретился с руководителем КНДР. Российский министр пригласил Ким Чен Ына посетить Россию. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) ранее проинформировало, что на этой встрече была достигнута договоренность о проведении переговоров на высшем уровне.



Один из собеседников агентства пояснил, что возможность проведения встречи «обсуждается, рассматриваем разные варианты». Другой источник отметил, что вариант переговоров на ВЭФе «возможен». «Ждем ответа на письмо Путина (Ким Чен Ыну — ред.)", — добавил он.



Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что на полях Восточного экономического форума может состояться встреча лидеров РФ и КНДР. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, в свою очередь, отметил, что северокорейских гостей на ВЭФ ждут, но официального подтверждения делегации пока нет.



Четвертый Восточный экономический форум (ВЭФ-2018) пройдет во Владивостоке 11-13 сентября.