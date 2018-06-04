Сенатора США не впустили в центр временного содержания детей-мигрантов

Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции, погибли 3 взрослых и 6 детей

Сенатор США от Демократической партии Джефф Мёркли не смог попасть в центр временного содержания мигрантов в Техасе, где находятся дети, разлученные со своими семьями.

На своей странице в Twitter сенатор сообщил, что для него вход в центр, которым управляет служба по расселению беженцев в городе Браунсвилл, был заблокирован.

«Когда я хотел посетить центр временного содержания мигрантов, где поселили детей, разлученных со своими семьями, меня не пустили внутрь и вызвали полицию. Дверь была заперта», — написал сенатор, выразив недоумение о условиях содержания детей, которые пытаются скрыть.

«Что они скрывают об условиях, в которых живут эти невинные дети?», — добавил Мёркли.

Сенатор отметил, что в центре, который раньше был зданием сети Walmart, на данный момент возможно проживают сотни детей-мигрантов, которых разлучили с семьями.

Представитель центра сказал Мёркли, что он не в праве делать какое-либо заявление о сложившейся ситуации.

Новая политика, объявленная администрацией Трампа в прошлом месяце, предусматривает уголовную ответственность для взрослых, пытающихся незаконно пересечь границу. В ходе процесса, у родителей на границе отбирают детей, которых после отправляют в центры временного содержания мигрантов.

Власти считают, что таким образом они смогут значительно сократить количество попыток нелегальной миграции в США, несмотря на критику о том, что подобные действия могут пагубно влиять на психику детей.