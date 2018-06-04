65 погибли в результате извержения вулкана в Гватемале

До 65 человек увеличилось число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале, сообщает в понедельник вечером портал Prensa Libre со ссылкой на представителя национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий Давида де Леона.

Ранее сообщалось о семи погибших и почти 300 раненых.

Канал RBC Noticias отмечает, что, по последним данным, 653 человека размещены во временных убежищах, из них 378 — в департаменте Эскуинтла и 275 — в Сакатепекесе.





Извержение вулкана

Нынешнее извержение признано одним из самых сильных за последние годы. Столбы дыба и пепла от вулкана поднимаются на высоту до десяти километров. Пепел распространяется в направлении ветра со скоростью до 40 километров в час.





Власти Гватемалы объявили красный уровень тревоги сразу в нескольких населённых пунктах. Из-за активности Фуэго закрыт международный аэропорт столицы страны Аурора.

Трагедия затронула 1,7 миллиона человек из примерно 16,6 миллиона жителей страны.





Президент Гватемалы Джимми Моралес объявил трёхдневный траур в стране в связи с «невосполнимой утратой человеческих жизней, вызванной извержением вулкана Фуэго, который затронул департаменты Чимальтенанго, Эскуинтла и Сакатепекес», говорится в сообщении администрации главы государства, опубликованном на официальной странице правительства в Twitter.



