75 погибли в результате извержения вулкана в Гватемале

До 75 человек увеличилось число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале, сообщает в понедельник вечером портал Prensa Libre со ссылкой на представителя национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий Давида де Леона.

Ещё 192 человека числятся пропавшими без вести.

Канал RBC Noticias отмечает, что, по последним данным, 653 человека размещены во временных убежищах, из них 378 — в департаменте Эскуинтла и 275 — в Сакатепекесе.





Извержение вулкана

Нынешнее извержение признано одним из самых сильных за последние годы. Столбы дыба и пепла от вулкана поднимаются на высоту до десяти километров. Пепел распространяется в направлении ветра со скоростью до 40 километров в час.





Власти Гватемалы объявили красный уровень тревоги сразу в нескольких населённых пунктах. Из-за активности Фуэго закрыт международный аэропорт столицы страны Аурора.

Трагедия затронула 1,7 миллиона человек из примерно 16,6 миллиона жителей страны.





Президент Гватемалы Джимми Моралес объявил трёхдневный траур в стране в связи с «невосполнимой утратой человеческих жизней, вызванной извержением вулкана Фуэго, который затронул департаменты Чимальтенанго, Эскуинтла и Сакатепекес», говорится в сообщении администрации главы государства, опубликованном на официальной странице правительства в Twitter.



