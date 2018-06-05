Казахстан предложил создать «азиатский шенген»

Турция и Казахстан объединят усилия для совместной работы в сфере обороны

Председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената (верхняя палата парламента) Казахстана, дочь президента страны Дарига Назарбаева предложила Узбекистану создать азиатский вариант «шенгена» Silk viza для привлечения туристов из-за рубежа, сообщила пресс-служба палаты.

Такое предложение она высказала в ходе встречи с депутатами комитета по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма сената Узбекистана, прошедшей в приграничном южно-казахстанском городе Сарыагаш.

Сенаторы Казахстана и Узбекистана высказали предложения по совершенствованию таможенного регулирования, наращиванию торгового оборота, активизации сотрудничества в сфере туризма.

«Важно стимулировать не только развитие туризма Казахстана и Узбекистана, но и приезд в наши страны туристов из дальнего зарубежья, которые хотят увидеть все достопримечательности Центральной Азии сразу, а для этого нужно создавать общую визу», — считает Назарбаева, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы. В пресс-релизе говорится, что сенатор «предложила создать азиатский «шенген» Silk viza».

Она также высказалась за унификацию таможенных процедур с использованием механизмов информатизации.

«Необходимо создать прозрачную, открытую и дружественную границу, тогда отношения во всех сферах выстроятся сами собой», — считает Назарбаева.