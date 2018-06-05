Крупные извержения вулканов в мире в 2010-2018 годах

Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале достигло 69 человек, сообщил в понедельник вечером национальный институт судебных наук центральноамериканской страны.

За последние десять лет сотни человек погибли в результате извержений вулканов по всему миру.



4 июня 2018 года началось извержения вулкана Фуэго в Гватемале, признанное одним из самых сильных за последние годы. Столбы дыба и пепла от вулкана поднимались на высоту до десяти километров. Пепел распространялся в направлении ветра со скоростью до 40 километров в час. Власти страны объявили красный уровень тревоги сразу в нескольких населенных пунктах. Из-за активности Фуэго был закрыт международный аэропорт столицы Гватемалы «Аурора». Спустя 16,5 часов извержение начало завершаться. В результате стихийного бедствия погибли 69 человек, число раненых составило 46 человек, были эвакуированы 3,26 тысячи человек, всего стихия затронула 1,7 миллиона жителей страны.



В начале мая 2018 года на фоне сейсмической активности начал извергаться вулкан Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров). Власти Гавайских островов объявили эвакуацию населения, которая затронула около 10 тысяч человек. Позднее стало известно, что потоки лавы уничтожили по меньшей мере 77 домов. Президент США Дональд Трамп объявил островной штат в Тихом океане зоной бедствия.



Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Также Килауэа считается по традиционным верованиям местом обитания Пеле — гавайской богини вулканов.



25 сентября 2014 года утром началось извержение вулкана Онтакэ (высота 3067 метров), расположенного на границе японских префектур Нагано и Гифу. Главное метеорологическое агентство Японии установило третий по пятибалльной шкале уровень опасности. Он подразумевает запрет на приближение к подножию вулкана и подъем на гору. Извержение привело к гибели 57 человек, шесть человек пропали без вести. Причиной смерти большинства стали внешние травмы, полученные в результате падения камней. Во время извержения вулкан выбрасывал камни диаметром от 10 сантиметров и более, а скорость их падения составляла около 300 километров в час.



15 января 2014 года извержение активизировавшегося вулкана Синабунг на индонезийском острове Суматра унесло жизни 16 человек. Число эвакуированных на время активности вулкана местных жителей превысило 26 тысяч человек. Первое за почти 400 лет извержение вулкана Синабунг произошло в 2010 году, затем выбросы пепла повторялись.



В мае 2016 года пирокластические потоки привели к гибели семи человек, в августе на извергающемся вулкане произошло обрушение купола. l



С 27 декабря 2012 года по 9 октября 2013 года произошло трещинное извержение в горном массиве Плоский Толбачик на Камчатке (высота 3,085 тысячи метров). Извержение стало седьмым крупным трещинным извержением в истории. Во время извержения в районе южного склона Плоского Толбачика образовались два трещинных прорыва с выбросами лавы — поток из верхнего прорыва прошел больше шести километров, из нижнего — 18 километров. Периодически над вулканом поднимались столбы пепла.



5 июня 2011 года на фоне подземных толчков произошло извержение вулкана Пуйеуэ, расположенного в 800 километрах к югу от столицы Чили города Сантьяго на чилийской стороне Анд. Чилийские власти эвакуировали более 3,5 тысячи человек. В некоторых районах соседней южной Аргентины из-за рассеянного в атмосфере пепла были закрыты школы, приостановлена работа правительственных учреждений, отменены несрочные хирургические операции. Распространение облака пепла от извержения привело к авиаколлапсу в соседних с Чили странах, а также к перебоям с авиасообщением в Австралии и Новой Зеландии.



В ночь на 22 мая 2011 года извержение вулкана Гримсвотн на юго-востоке Исландии перешло в активную фазу. Шлейф пепла, дыма и пара от вулкана поднимался на высоту до 20 километров. Воздушное пространство над Исландией было временно закрыто, затем были отменены многие авиарейсы в Германии и Британии.



В конце октября 2010 года в стадию активного извержения перешел один из самых активных вулканов Индонезии Мерапи. Были эвакуированы более 50 тысяч человек. Число жертв извержения вулкана превысило 300 человек.



Мерапи входит в число наиболее опасных вулканов Индонезии: в 1994 году пирокластические облака унесли жизни почти 70 человек, а самое мощное за современный период извержение в 1930 году погубило 1,4 тысячи человек.



14 апреля 2010 года началось извержение вулкана Эйяфьятлайокудль, который находится в 200 километрах к востоку от столицы Исландии Рейкьявика. В результате извержения образовалось большое облако пепла, представляющее опасность для турбин авиационных двигателей и крыльев самолетов. Европейские службы безопасности полетов приняли решение на время закрыть воздушное пространство над многими территориями. Облако вулканического пепла накрыло сначала Северную, затем частично Западную и Восточную Европу. Целую неделю большинство аэропортов Европы были полностью закрыты для вылета и прилета авиалайнеров. Эксперты оценили ущерб мировой экономике от извержения вулкана в 5 миллиардов долларов.