Более 30 человек обратились в больницы после землетрясения на северо-западе Азербайджана

Более тридцати человек обратились в больницы после землетрясения на северо-западе Азербайджана, один человек скончался от сердечного приступа, сообщила РИА Новости в среду представитель минздрава страны Сафая Ахмедова.



В сейсмологическом центре национальной академии наук Азербайджана сообщили, что на территории Загатальского района (северо-запад страны) произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки также ощущались на северо-востоке Армении, Грузии и в Дагестане. По данным местных СМИ, в результате землетрясения в некоторых частных домах появились трещины.

«Пятого июня в 22.40 по местному времени (21.40 мск) сейсмологической сетью Национального центра сейсмозащиты Армении зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5 в 20 километрах юго-восточнее азербайджанского города Загатала. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, сила толчков в эпицентре составила 7-8 баллов», — отмечается в сообщении, размещенном на сайте МЧС.



«В центральные районные больницы Гаха и Загаталы всего поступило 31 обращение. Житель села Гёям Загатальского района 63-летний Солтан Гандахов скончался от сердечного приступа, спровоцированного сильным стрессом», — сообщила Ахмедова.