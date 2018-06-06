Власти Турции превратят Фригийскую долину в центр туризма

В последние годы растёт популярность Фригийской долины в качестве одного из туристических направлений в Турции.

Эта историческая область Малой Азии занимает обширную территорию в провинциях Кутахья, Эскишехир, Анкара и Афьонкарахисар.

Министерство лесного хозяйства и водных ресурсов Турции своим решением объявило Фригийскую долину природоохранным заповедником.





Власти Турции предпринимают активные шаги по развитию инфраструктуры экологического и спортивного туризма, что позволит увеличить турпоток в регион.

На территории Фригийской долины расположено множество исторических и культурных объектов, в том числе гробницы и церкви римского и византийского периодов.

Как сообщил Агентству Анадолу глава администрации района Ихсание Омер Фарук Оздемир, в развитие инфраструктуры Фригийской долины инвестировано около 1 миллиона турецких лир (220 тысяч долларов США).

По его словам, помимо культурно-исторического туризма, в регионе развиваются экологический и спортивный туризм. Здесь создаются компании, занимающиеся организацией поездок на фаэтонах, лодках и квадроциклах.





«Поселения человека во Фригийской долине существовали ещё три тысячи лет назад. Мы несём ответственность за это историческое наследие. Наш регион ежегодно посещают около 50 тысяч туристов, но это не предел», — сказал Оздемир.