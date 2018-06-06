В Кыргызстане прошёл протест против кражи невест после убийства 20-летней девушки

14 человек арестованы за изнасилование и сожжение 16-летней девочки в Индии

3-я девочка за неделю изнасилована и сожжена в Индии

Более тысячи человек, включая студентов, организовали акцию протеста в среду против похищения невест в Кыргызстане после того, как 20-летняя девушка была жестоко убита предполагаемым похитителем в полицейском участке в конце мая.

20-летняя студентка медицинского факультета Бурулай Турдаалы кызы погибла от множества ножевых ранений, которые получила потому, что хотела дать показания против похитителя.

30-летний подозреваемый после содеянного ранил себя при попытке суицида и был госпитализирован.

Убийство, которое произошло 27 мая, строго осудили в ООН и различных организация по защите прав человека.

По данным ООН, около 13,8 процентов девушек страны до 24 лет вынуждены вступать в брак с собственными похитителями.

В ходе протестов, которые проходили в столице Бишкеке, люди держали в руках белые воздушные шары и плакаты с надписями «Мы против похищения невест» и «Дайте девушкам шанс быть счастливыми».

«Для нас было шоком узнать, что убийство произошло в полицейском участке. Мне 19 лет и мне страшно, что меня похитят», — сказала одна из участниц демонстраций новостному агентству AFP.

Протестующие требовали применения более строгого наказания за преступления подобного рода.

Более 3,6 тысяч девушек и женщин в Кыргызстане становятся жертвами похищений и жестокого обращения каждый год. В среднем каждый день похищают около 32 девушек, из них шесть подвергаются изнасилованию.