FireEye заявила о кибератаках хакеров из РФ и Китая на Южную Корею

Американская компания FireEye, специализирующаяся на компьютерной безопасности, утверждает, что хакерские группировки из Китая и РФ совершили кибератаки на ряд южнокорейских ресурсов. Об этом во вторник сообщила газета Wall Street Journal.

По её данным, в начале мая хакерская группировка TempTick, которая, по мнению специалистов FireEye, базируется в Китае, распространила файлы в формате текстового редактора Microsoft Word, содержащие в себе вредоносную программу. Исследователи американской компании также обвинили группировку Turla, чьи участники предположительно находятся в России, в кибератаке с использованием языка программирования JavaScript в апреле.

В настоящий момент FireEye устанавливает, какие именно ресурсы подверглись атаке, и оценивает степень ущерба. По предположению компании, мишенью хакеров стали правительственные структуры.

Как сообщил газете глава аналитического подразделения FireEye Бенджамин Рид, вредоносные программы, обнаруженные его командой, не использовались в кибератаках уже несколько месяцев, что, по его мнению, говорит об увеличении активности хакеров. Аналитик считает, что причиной тому стал саммит США - КНДР, который должен пройти 12 июня в Сингапуре.