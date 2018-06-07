Глава МИД Украины прибыл в Турцию с рабочим визитом

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибыл с рабочим визитом в Турцию, где он будет находиться 7-8 июня, сообщила в среду пресс-служба дипломатического ведомства.



«Визит состоится в рамках совместных мероприятий, проводимых Украиной и Турцией, посвящённых 74-й годовщине депортации крымскотатарского народа 1944 года», — говорится в сообщении.



По данным ведомства, в рамках визита запланирована встреча Климкина с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и министром энергетики Бератом Албайраком.