Парламент Украины принял закон о создании антикоррупционного суда

Украинский парламент принял во втором чтении и в целом законопроект о Высшем антикоррупционном суде, на создании которого настаивал Международный валютный фонд (МВФ).

За соответствующее решение проголосовали 315 депутатов при 226 необходимых. Теперь документ должен подписать президент Украины.

Согласно закону, новый суд будет рассматривать уголовные дела против чиновников высокого ранга, подследственные Национальному антикоррупционному бюро. В том числе суд будет рассматривать дела по нецелевому использованию бюджетных средств, злоупотреблению властью, незаконному обогащении и взяточничеству. Также суд будет рассматривать дела о растрате имущества, хищении или вымогательстве оружия и боеприпасов.



Законом также определен порядок отбора судей в антикоррупционный суд. Избирать судей будет Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ). Для оценки добропорядочности кандидатов и помощи в подготовке решения по назначению судей ВККСУ на шесть лет сформирует общественный совет из шести международных экспертов.



Закон предусматривает создание антикоррупционного суда и апелляционной палаты при этом суде. Суд начнет работу после набора минимум 35 судей.

Создание антикоррупционного суда — одно из ключевых требований МВФ для продолжения кредитования Киева. Фонд, как и другие международные спонсоры Украины, неоднократно выражал недовольство в связи с недостаточными мерами руководства страны по искоренению коррупции.