Президент Трамп провёл ифтар для мусульман в Белом доме

Президент США Дональд Трамп 6 июня организовал ифтар в Белом доме.

В список гостей были включены главы дипмиссий ряда исламских государств, тогда как представители мусульманской общины США не были приглашены на ужин разговения.

В ифтаре, в числе прочих, приняли участие послы Саудовской Аравии, Иордании, Египта, Турции, ОАЭ, Туниса, Ирака, Катара, Бахрейна, Марокко, Алжира и Ливии.

Президент США выступил с короткой речью и поздравил исламским мир со священным месяцем Рамадан.

Трамп напомнил, что свой первый зарубежный визит в качестве главы Белого дома совершил в Саудовскую Аравию. «Мы можем лишь сообща достичь безопасности и стабильности», - сказал президент.

Тем временем, представители неправительственных организаций исламской общины США в знак протеста организовали «альтернативный» ифтар на Лафайет-сквер недалеко от Белого дома.

В ифтаре приняли участие также представители Совета американо-исламских отношений (CAIR) и Исламского сообщества Северной Америки (ICNA).

Даже если членов мусульманской общины пригласили бы, вряд ли многие согласились прийти.

«Я бы не пришла, если бы меня пригласили», — сказала в интервью CNN директор исследовательской группы Института социальной политики и взаимопонимания Далия Моджахед.

«Посещение этого события, особенно в священный месяц — время самоанализа и духовного роста, было бы неуместным, на мой взгляд, поскольку это было бы знаком нормализации поведения этой администрации».

Согласно данным американского исследовательского центра Pew Research Center в 2017 году, более 74 процентов американских мусульман считают, что Трамп недружелюбно относится к их общине, и около двух третей из них говорят, что президент их «беспокоит».

В прошлом году в Государственном департаменте США впервые за последние 20 лет отменили ставшие уже традиционными мероприятия, посвящённые наступлению месяца Рамадан.