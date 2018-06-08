КАТЕГОРИИ  
МИР
КАТЕГОРИИ

Путин встретился в Пекине с лидером Китая Си Цзиньпином

ТАСС
ПЕКИН
Опубликовано
Фото: Reuters
Статьи по теме

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Пекин в пятницу по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином президент РФ отметил стабильное сотрудничество двух стран, которое достигло, по его словам, беспрецедентного уровня.

В начале встречи Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на ответственный пост председателя КНР.

По его словам, стабильное взаимодействие с Китаем остаётся одним из важнейших приоритетов России. Российский лидер также обратил внимание на традиционную дружбу между народами двух стран и взаимоуважение. По его словам, активно развивается взаимодействие в сфере экономики.

Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter
Ранее в Мире Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибыл с рабочим визитом...
DAILY SABAH РЕКОМЕНДУЕТ