Путин встретился в Пекине с лидером Китая Си Цзиньпином

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Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Пекин в пятницу по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином президент РФ отметил стабильное сотрудничество двух стран, которое достигло, по его словам, беспрецедентного уровня.

В начале встречи Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на ответственный пост председателя КНР.

По его словам, стабильное взаимодействие с Китаем остаётся одним из важнейших приоритетов России. Российский лидер также обратил внимание на традиционную дружбу между народами двух стран и взаимоуважение. По его словам, активно развивается взаимодействие в сфере экономики.