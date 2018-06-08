Трамп заявил, что нужно вернуть Россию в G8

Президент США Дональд Трамп считает, что Россию снова нужно принять в состав «Большой восьмёрки» (G8), сообщило агентство Блумберг.

Американский президент также заявил, что Россия должна присутствовать на саммите «Большой семёрки» (G7), который проходит сейчас в канадском Квебеке.

Трамп выразил недоумение отсутствием России за столом переговоров и сказал, что приложит усилия для изменения ситуации.

«Нравится вам или нет, — и это, может быть, политически некорректно говорить, — но нам надо управлять миром. И есть G7, которая была раньше G8, выгнала Россию, она должна вернуть Россию, поскольку Россия нужна нам за столом переговоров», — сказал президент США журналистам.

Позже идею Трампа поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Он подчеркнул, что это «в общих интересах».

В Кремле прокомментировали слова американского лидера. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что Москва «делает акцент на других форматах».

G7 расширили за счет вхождения России в 1998 году, однако после незаконного присоединения Россией Крыма члены клуба отказались приехать на саммит G8 в Сочи. Ведущие страны заявили, что не хотят заседать вместе с Россией до тех пор, пока Москва не изменит внешнеполитический курс.

Сейчас в «Большую семёрку» входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.