Турция осудила власти Австрии за закрытие мечетей

Решение австрийских властей о закрытии ряда мечетей и депортации из страны имамов является проявлением расистской и дискриминационной политики, считает пресс-секретарь президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

«Закрытие семи мечетей в Австрии и высылка имамов за пределы страны – это результат расистской и дискриминационной политики, направленной против ислама в этой стране. Цель – обособить мусульманское общество в своих политических интересах. Эта позиция австрийского правительства противоречит международным юридическим нормам, политике социального единства и правам меньшинств. Нужно полностью отказаться от приемлемости противоборства с исламом и расизма», — написал Калын на своей странице в Twitter.

Вице-премьер Бекир Боздаг назвал закрытие семи мечетей в Австрии показателем деградации свободы совести и вероисповедания в Европе.

Боздаг обвинил власти Австрии в открытом игнорировании европейских ценностей. Подобные действия неприемлемы, подчеркнул он.

Ранее австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что Австрия депортирует до 40 имамов и закроет мечети, нарушающие закон об исламе.

По словам Курца, с 2015 года действует закон об исламе, который даёт ведомству по делам религий всеобъемлющую возможность при подозрении на нарушение его положений самостоятельно принимать меры и подключать МВД.

«По причине нарушений закона об исламе мы закрываем мечеть «Серых волков», распускаем арабскую религиозную общину, а также депортируем до 40 имамов Турецкого исламского союза за культурное и социальное сотрудничество в Австрии (ATIB) по причине нарушения запрета на зарубежное финансирование», — написал канцлер на своей странице в Twitter.

«Таким образом, мы решительно и активно противодействуем неправильному развитию и образованию параллельных сообществ и впредь будем действовать таким же образом, если закон об исламе будет нарушаться», — добавил он.