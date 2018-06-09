В Великобритании отметили день рождения королевы Елизаветы II

Военный парад по случаю официального дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II, которой исполнилось 92 года, прошёл в субботу на парадном плацу королевской конной гвардии в Лондоне. В нём приняли участие более тысячи британских военнослужащих, а за торжественной церемонией наблюдали 7,5 тысяч гостей.

По парадной улице Мэлл от Букингемского дворца на плац выехали конные экипажи с членами королевской семьи. В первой повозке находилась герцогиня Корнуоллская Камилла и жена принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кэтрин, за ними проследовали экипажи с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл и другими представителями династии Виндзоров. Последней прибыла Елизавета II, которая была одета в пальто и шляпку небесно-синего цвета.

Её супруг герцог Эдинбургский Филип, которому в воскресенье исполняется 97 лет, не появился на мероприятии. Примечательно, что Елизавета II за время своего 65-летнего правления неизменно принимала парад по случаю своего дня рождения, за исключением 1955 года, когда он был отменён из-за забастовки.

После завершения военного смотра вся королевская семья вернулась в Букингемский дворец, чтобы приветствовать с его балкона тысячи собравшихся людей, среди которых было множество туристов. Затем состоялась воздушная часть торжеств с участием королевских ВВС и пилотажной группы «Красные стрелы». Над официальной резиденцией британского монарха пролетели транспортник Voyager в сопровождении истребителей Eurofighter Typhoon, а также боевые реактивные самолеты Tornado. Завершилась праздничная церемония артиллерийским салютом из 41 залпа в расположенном близ Букингемского дворца Грин-парке.

В Скотленд-Ярде информировали, что в ходе праздничных мероприятий сотрудники полиции задержали одну женщину, которая бросила посторонний предмет в направлении процессии. По данным телеканала Sky News один из военнослужащих потерял сознание и ему потребовалась медицинская помощь. Дело в том, что во время парада в Лондоне установилась солнечная погода, а поскольку парадная форма одежды военнослужащих включает головной убор в виде черной медвежьей шапки, то риск получения теплового удара существенно возрастает.

Елизавета II традиционно отмечает два дня рождения. Фактический приходится на 21 апреля и проходит без особых торжеств. Традиция отмечать не только фактический, но и официальный день рождения британского монарха уходит корнями еще в 1748 год с проведением знаменного марша королевской гвардии, который с наступлением XX века проводится в первую, вторую и реже третью субботу июня. Обусловлено это было тем, что в это время года в Великобритании устанавливается теплая и солнечная погода.