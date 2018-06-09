Макрон заявил, что формат G7 может превратиться в G6 без США

Трамп заявил, что нужно вернуть Россию в G8

Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил подписать на саммите «Большой семёрки» (G7) соглашение с участием шести стран без США.

Отвечая на вопрос журналистов, связана ли проблема с американским президентом Дональдом Трампом, который «не против изоляции», Макрон сказал:

«Вы говорите, что президенту США всё равно. Может быть, но никто не вечен».

«Шесть стран G7 без Соединённых Штатов совместно представляют собой больший рынок, чем американский. Мировой гегемонии не будет, если мы знаем, как организоваться. И мы не хотим, чтобы она была», — добавил он.

Макрон до сих пор общался с Трампом более примирительным тоном, называя его своим «другом». Однако, в четверг он сигнализировал о своём намерении сплотиться с другими лидерами.

Между тем Трамп привлёк общественное внимание в пятницу, предложив вернуть в состав формата G8 Россию, которая была исключена из него после присоединения территории Крыма в 2014 году, которое не было признано мировым сообществом.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в отношении России ничего не изменилось. Ранее на этой неделе Меркель сказала, что членство в cаммите определяется соблюдением её участниками принципов международного права, а присоединение Россией территории Крыма было его «вопиющим нарушением».

«Формат, который основан на уважении международного права, в настоящее время не является действенным для России», — добавила она.