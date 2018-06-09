Путин и Рухани обсудили Сирию

Богданов призвал Иран и Израиль к сдержанности

РФ, евротройка, Иран и КНР выступают за соблюдения соглашения по иранскому атому — МИД РФ

В Китае состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента Ирана Хасана Рухани.

Как сообщили в администрации президента Ирана, переговоры прошли в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Циндао.

Рухани и Путин отметили значимость сотрудничества России и Ирана по вопросам, касающимся ситуации в Сирии.

«Иран и Россия эффективно и успешно сотрудничают в борьбе с террористическими организациями в регионе. Это сотрудничество будет продолжено», — сказал Рухани.

Президент также назвал «незаконным» решение США о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, отметив, что Тегеран выполняет свои обязательства по договору.

По его словам, Россия играет важную роль в сохранении и реализации соглашения.

В свою очередь, Путин выразил удовлетворение всесторонним развитием двусторонних отношений между Ираном и Россией, в частности в сфере экономики.

По его мнению, одностороннее решение Вашингтона выйти из ядерной сделки с Ираном противоречит международному праву.

Москва продолжит делать всё возможное, чтобы сохранить соглашение в силе, отметил Путин.

Президент считает, что сотрудничество России и Ирана в вопросах, касающихся ситуации в Сирии, важно для укрепления стабильности в регионе.

«Москва и Тегеран продолжат сотрудничать в регионе в вопросе урегулирования сирийского конфликта», — сказал Путин.